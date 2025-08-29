Xabi Alonso: “Estoy muy contento con Vinícius”

“Estoy muy contento con Vini. Demostró que puede tener un buen impacto desde el banquillo y quiero que haga una gran temporada. Vini, por todo lo que ha hecho en el Real Madrid y por lo que queremos que haga esta temporada va a ser un jugador fundamental”, dijo en la rueda de prensa previa al partido ante el Mallorca de este sábado.

“Un vestuario lo componen 25 jugadores del primer equipo y los que vienen del Castilla. Para mí, lo fundamental es el sentimiento del equipo. Todos están para aportar, sea cual sea el momento. Esa cohesión es fundamental para mí. Todos son una parte fundamental para ello”, contestó el técnico sobre cómo podría influir en el vestuario la suplencia de Vinícius.

En Oviedo, Vinícius jugó la última media hora, dio una asistencia, marcó un gol y volvió a escuchar cánticos racistas, denunciados este viernes por LaLiga.

“Esperemos que allá donde vayamos tengamos un ambiente competitivo, como fue en Oviedo, y que sepamos responder a las circunstancias. Siempre hay episodios desagradables en algunos campos y respecto a los comentarios racistas tienen que entrar las autoridades competentes”, comentó Xabi Alonso sobre lo ocurrido en el Carlos Tartiere de Oviedo.

Vinícius fue suplente y entró en su lugar Rodrygo, quien no era titular desde el primer partido del Mundial de Clubes.

“Rodrygo lo ha hecho bien en diferentes posiciones. Le he visto de ‘9’, de ‘10’, y el año pasado jugó sobre todo en la derecha. La posición del otro día, de extremo izquierdo, es una muy buena posición para él. Después de unos partidos sin participar demasiado fue muy importante para él sentirse parte de la dinámica del equipo”, valoró Xabi.

Eso sí, el técnico se limitó a contestar con un “veremos lo que pasa mañana” al ser cuestionado sobre si Rodrygo volverá a ocupar el lugar de Vinícius este sábado ante el Mallorca.

Partido que se disputará en el Santiago Bernabéu desde las 21:30 horas CEST (-2 GMT) en el Xabi Alonso aspira a que su equipo dé “un paso adelante”.

“Queremos acabar este primer bloque de tres partidos, de última fase de preparación, creciendo. Contra el Oviedo dimos un paso adelante y queremos dar otro contra el Mallorca. Que a la gente le guste el equipo y a nosotros también nos gustemos para irnos con buenas sensaciones al parón”, analizó.