Xabi Alonso no recupera lesionados para el partido ante el Mallorca

Los tres últimos hicieron trabajo individual sobre el césped, pero no están al 100% para reaparecer, siendo Camavinga el que más cerca está de volver a la dinámica de grupo, cuando se recupere del esguince de tobillo derecho que sufrió el pasado 10 de agosto.

Por su parte, Endrick, quien recayó de una lesión muscular, y Mendy, con "rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho que le mantiene fuera desde finales de abril, trabajaran durante el parón internacional para volver con el equipo contra la Real Sociedad.

Mientras, Jude Bellingham continúa el proceso de recuperación tras la operación en el hombro izquierdo y su retorno está previsto para finales de septiembre o principios de octubre.

Sin recuperar lesionados, pero con Dani Ceballos. Xabi Alonso podrá contar con el centrocampista frente al Mallorca después de que su fichaje por el Olympique de Marsella se frustrase el pasado miércoles, ante la negativa del futbolista cuando todo parecía acordado.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El futbolista continúa entrenando en Valdebebas como uno más y, salvo contratiempo, formará parte de la convocatoria del técnico ante el Mallorca después de dos partidos ante Osasuna y Oviedo en los que solo ha tenido uno y cuatro minutos, respectivamente.

Entrenamiento que arrancó, en los 15 minutos abiertos para la prensa con ejercicios de circulación de balón, a uno o dos toques, con los futbolistas divididos en dos equipos.