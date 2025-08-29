Fútbol Internacional

Xabi Alonso: “Nos motivan los rivales que vamos a tener”

Madrid, 29 ago (EFE).- Xabi Alonso, entrenador del Real Madrid, valoró el sorteo de la Liga de Campeones del jueves, que ha dispuesto que su equipo se enfrente a rivales como Manchester City o Liverpool, entre otros conjuntos “exigentes”, que, reconoció, le “motivan”.

Por EFE
29 de agosto de 2025 - 09:05
“El grupo es exigente, pero nos motiva por los rivales que vamos a tener”, dijo en rueda de prensa.

Manchester City (casa), Liverpool (fuera), Juventus (casa), Benfica (fuera), Olympique de Marsella (casa), Olympiacos (fuera), Mónaco (casa) y Kairat Almaty (fuera) serán los rivales del Real Madrid en la Liga de Campeones. Este último, en Kazajistán, a una distancia de 6399,53 kilómetros en avión.

Es un condicionante un poco especial, a ver dónde lo encajamos en la competición, los partidos de Liga que tenemos antes y después de Kazajistán. Es algo excepcional y habrá que hacer la logística lo mejor posible”, declaró.

