Xabi Alonso repite convocatoria

Convocatoria en la que se mantienen como bajas los lesionados Jude Bellingham, Endrick, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga.

De ellos, el último es el que más cerca tiene su reaparición, una vez se recupere del esguince en el tobillo derecho sufrido el pasado 10 de agosto.

“Estoy deseando tenerlo”, aseguró Xabi Alonso en rueda de prensa. Y si todo sigue el curso previsto, cumplirá su deseo tras el parón de selecciones.

Por su parte, Bellingham apunta a reaparecer tras la operación en el hombro izquierdo para finales de septiembre o principios de octubre, mientras que Endrick y Mendy podrían volver en septiembre, dependiendo de cómo evolucionen sus sensaciones de sus respectivas lesiones musculares.

Una convocatoria para la que Xabi Alonso no ha esperado al partido del Real Madrid Castilla de este viernes por la tarde (19:15 horas) ante el Lugo, ya que el canterano Thiago Pitarch es uno más de la primera plantilla, al menos, hasta que Camavinga y Bellingham se recuperen.

También repite el canterano Sergio Mestre como tercer portero.

Lista de convocados del Real Madrid ante el Mallorca:

Defensas: Carvajal, Militao, Alaba, Trent, Raúl Asencio, Álvaro Carreras, Fran García, Rüdiger y Huijsen.

Centrocampistas: Valverde, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos y Thiago Pitarch.

Delanteros: Vinícius, Mbappé, Rodrygo, Gonzalo, Brahim y Mastantuono.