Yeremy Pino: "Era un sueño venir a la Premier League"

Tras casi diez años en el club castellonense, el jugador canario militará las próximas cinco temporadas en la Premier, tras haber sido traspasado por una cantidad que ronda los 30 millones de euros más variables, siendo así una de las ventas más caras de la historia del Villarreal

"Estoy muy contento de estar aquí. Para mí es un sueño llegar a la Premier League, a un club histórico como el Crystal Palace. Espero poder ayudar al equipo", dijo Pino en un comunicado emitido por el conjunto londinense.

Pino llega a un Palace coronado la temporada pasada como campeón de la FA Cup, que ganó hace tres semanas la Community Shield y que confirmó este jueves en Noruega su clasificación a la Conference League.

"Es fantástico que haya llegado Yeremy, un talento joven y emocionante, con grandes registros a nivel doméstico, europeo e internacional, y que nos ha elegido a nosotros como el siguiente gran paso de su carrera", manifestó Steve Parish, presidente del club.

"Con una temporada tan ilusionante por delante, compitiendo en varias competiciones, es un jugador cuyo talento los aficionados del Palace apreciarán. Tengo muchas ganas de verlo en Selhurst Park".

Pino podrá jugar este domingo contra el Aston Villa, en el que puede ser su debut en la Premier League.