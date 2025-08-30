0-1. El debutante Alfon adelanta al Sevilla en Girona en el primer tiempo

Girona (España), 30 ago (EFE).- Un gol del debutante Alfon González da ventaja al descanso al Sevilla ante el Girona en el duelo de este sábado en Montilivi, entre dos equipos que no habían puntuado en las dos primeras jornadas de LaLiga EA Sports.