0-1. Iraola derrota al Tottenham

El único gol del encuentro llegó en el minuto 5, cuando Evanilson recortó dentro del área y sacó un zurdazo que, tras tocar en el argentino ‘Cuti’ Romero, se envenenó lo suficiente para superar a Vicario.

El conjunto visitante tuvo varias opciones para ampliar la ventaja, especialmente en las botas de Semenyo, cuyos disparos se marcharon desviados.

Mientras tanto, el Tottenham apenas generó peligro y se mostró incapaz de encontrar el tanto del empate frente a un Bournemouth sólido y bien organizado.

En la segunda mitad, los de Iraola continuaron desplegando su mejor fútbol y gozaron de las ocasiones más claras para sentenciar el duelo, ante un Tottenham que no estuvo cerca del empate.

El Tottenham encaja así su primera derrota de la temporada en la Premier League, mientras que el Bournemouth alcanza los seis puntos.