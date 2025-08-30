2-0. Joao Pedro y Enzo dan la victoria al Chelsea en un derbi con el VAR como protagonista

El equipo londinense afrontó el encuentro con la baja de Cole Palmer y vio como el duelo duelo arrancó con Fulham muy activo, impulsado por Josh King y Rodrigo Muniz, que generaban las principales acciones ofensivas, mientras que el Chelsea controlaba la posesión pero sin crear oportunidades claras de gol

En el minuto 14, el equipo local sufrió un contratiempo cuando Delap se retiró lesionado, lo que obligó a Enzo Maresca a reorganizar su ataque con la entrada de Tyrique George, que fue sustituido a poco del final.

El momento más trascendental llegó en el minuto 21, cuando Josh King anotó tras una gran jugada individual, adelantando al Fulham, pero el VAR intervino por un pisotón de Rodrigo Muniz sobre Trevoh Chalobah en el desarrollo de la acción y anuló el tanto.

Tras esa jugada, el partido entró en un paréntesis de alternativas hasta que, en la última acción de la primera parte, el Chelsea logró adelantarse.

En el minuto 54 (tras nueve minutos añadidos), Enzo Fernández ejecutó un córner que encontró la cabeza de João Pedro, quien remató solo dentro del área y batió a Leno para poner el 1-0 antes del descanso.

La segunda mitad comenzó con Chelsea decidido a sentenciar el encuentro, mientras Fulham intentaba reaccionar con centros que fueron controlados por la defensa liderada por Marc Cucurella

El momento clave del segundo tiempo llegó en el minuto 56, cuando Ryan Sessegnon tocó el balón con la mano dentro del área. Tras la revisión del VAR, que examinó hasta dos posibles infracciones del Chelsea antes de la acción, el árbitro señaló un polémico penalti y Enzo Fernández lo transformó con un disparo al centro.

Tras el 2-0, el equipo de Maresca mostró madurez para gestionar la ventaja, combinando en el centro del campo y manteniendo la posesión y Estevao tuvo una ocasión para ampliar la ventaja, pero su disparo raso fue detenido por Leno.

El Fulham intentó generar peligro con balones largos y centros laterales, especialmente con Josh King e Iwobi, pero la defensa del Chelsea respondió con solidez y no permitió que la ventaja se redujera.

Incluso con la entrada de Raúl Jiménez y Wilson, los visitantes no lograron inquietar la portería de Robert Sánchez, que mantuvo su segunda portería a cero de la temporada en tres jornadas

Con esta victoria, el Chelsea suma su segunda consecutiva y se mantiene invicto en la Premier con 7 de 9 puntos posibles, mientras que el Fulham ha sumado solo dos gracias a sendos empates.

2 - Chelsea: Sánchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Enzo, Caicedo; Estevao (Gittens, m.68), Joao Pedro, Neto (Reece James, min.82); y Delap (Tyrique George, m.14) (Andrey Santos, m.81).

0 - Fulham: Leno; Sessegnon (Robinson, m.62), Bassey, Andersen, Tete; Berge, Lukic; Iwobi (Adama Traoré, m.84), King (Smith Rowe, m.67), Castagne (Wilson, m.60); y Rodrigo Muniz (Raúl Jiménez, m.60)

Goles:1-0, m.45+9: Joao Pedro; 2-0, m.56 Enzo Fernández

Árbitro: Robert Jones. Mostró amarilla a Caicedo y a Andrey Santos, del Chelsea y a Iwob y Lukic del Fulham.

Incidencias: encuentro de la tercera jornada de la Premier League disputado en el estadio Stamford Bridge.