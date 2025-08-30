2-3. Grealish vuelve a liderar al Everton

El encuentro se abrió muy pronto, en el minuto 7, cuando Beto cabeceó a la red un centro preciso de Grealish desde la derecha para adelantar al Everton.

Sin embargo, apenas catorce minutos después, Hwang igualó el marcador con un potente disparo que devolvió la esperanza a los ‘Wolves’.

El Everton reaccionó con personalidad y, tras una buena jugada colectiva, Dewsbury-Hall sirvió un pase raso al área que Ndiaye transformó en el 1-2.

El propio Dewsbury-Hall amplió la ventaja en la segunda mitad con un golazo desde la frontal que se coló por la escuadra, tras otra acción iniciada por Grealish, que ya suma cuatro asistencias en el inicio de la temporada.

El Wolverhampton no se rindió y recortó diferencias en el minuto 79, cuando Rodrigo Gomes aprovechó un error defensivo para firmar el 2-3 definitivo. El Everton asegura su segunda victoria de la temporada, mientras que los ‘Wolves’ siguen sin puntuar y ya acumulan ocho goles encajados en tres jornadas.