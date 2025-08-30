Benzema responde a Joao Félix

Benzema respondió a Joao Felix. El francés hizo un hat trick igual que el portugués el viernes, con el Al Nassr de Cristiano Ronaldo, líder por la diferencia de goles.

El exjugador del Real Madrid apretó el acelerador desde el inicio y abrió su cuenta a los cuatro minutos tras recibir un balón del neerlandés Steven Bergwijn que hizo el segundo de los visitantes tres minutos después.

El Al Okhdood frenó el chaparrón a la media hora, con el tanto del colombiano Sebastián Pedroza pero llegó al descanso con un 1-3 por un autogol de Saeed Al Rubiae.

A la vuelta de vestuarios Benzema amplió su cuenta personal y también la goleada del combinado de Laurent Blanc. Hizo el cuarto en el 51 tras recibir un balón de Fabinho y redondeó su actuación a la hora de juego, a pase de Muhannad Al Shanqeeti.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El campeón se sitúa a la altura del Al Nassr pero por detrás por la diferencia de goles. El cuadro de Cristiano se impuso el viernes 0-5 al Al Taawon con tres tantos de Joao Felix.

El Al Qadisiya de Michel y Nacho Fernández también sacó adelante su primer compromiso ante el Al Najma pero con más apuros a pesar de tomar una renta de dos goles con los tantos del italiano Mateo Reteghi y del mexicano Quiñones a pase de Nahitan Nandez. Pero en la segunda parte, los visitantes, acortaron diferencias por medio de Ali Adnan.

El gol de Retegui en el 95 sosegó al Al Qadisiya que consiguió su primer marcador positivo del curso (3-1).

También debutó con triunfo el Al Fayha en el campo del Al Faeth (1-2) y que encarriló el marcador al cuarto de hora con el gol del español Jason Remeseiro al cuarto de hora. Alfa Semedo, en el añadido de la primera parte hizo el segundo aunque Zaydou Youssouf acortó distancias en un duelo que terminó con dos expulsados, ambos en los 45 minutos iniciales. Mohamed Sbai, del cuadro local, vio roja directa a los veinte, y Khaled Al Rammah tuvo dos amarillas en diez minutos y dejó el campo a la media hora. EFEapa