El Cádiz anuncia la rescisión de contrato del argentino Escalante

Escalante, de 31 años, ha permanecido dos temporadas y media en el equipo gaditano, después de su llegada en el mercado de invierno de la temporada 2022-23 cedido por el Lazio italiano.
En la campaña siguiente, el argentino firmó en propiedad por el Cádiz, con el que jugó catorce partidos de Liga en su primera temporada, en los que anotó 4 goles que contribuyeron a la permanencia en Primera División de los pupilos entrenados entonces por Sergio González.
En las dos temporadas posteriores, una en Primera y otra en Segunda División, Escalante participó en 49 encuentros, en 27 de ellos como titular, y marcó dos dianas.
El futbolista sudamericano inició su carrera profesional en el Boca Juniors de su país y después ha jugado en el Catania, Lazio y Cremonese italianos y en el Éibar, Alavés y Cádiz de la liga española.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy