El Chelsea oficializa el fichaje de Garnacho por 47 millones

El argentino ha firmado un contrato de siete temporadas con los 'Blues' y estará disponible a las órdenes de Enzo Maresca después del parón internacional.

Garnacho estuvo presente este sábado en Stamford Bridge para el partido de Premier League contra el Fulham.

El United se ha guardado una cláusula del 10 % en una futura venta.

Garnacho, canterano del United desde que llegara en 2020 procedente del Atlético de Madrid, se ha convertido en la cuarta venta más grande del United tras las de Cristiano Ronaldo, Romelu Lukaku y Ángel Di María. Es el traspaso más grande de la academia del club mancuniano.

La venta de Garnacho también ha sido propiciada por su carácter de canterano, ya que los 47 millones se ingresan limpios en las cuentas de cara a las declaraciones para el 'fair play' financiero.

A sus 21 años y tras 144 partidos y 26 goles anotados con los 'Red Devils', Garnacho continuará su carrera en la Premier League en un Chelsea en el que no le sobrará competencia por las bandas y en el que tratará de volver a ser uno de los extremos más desequilibrantes de la liga inglesa.