El equipo de Luis Suárez y Leo Messi se estrena en Uruguay con una victoria

En un video en el que habló sobre la importancia de este proyecto para su familia, el goleador histórico de la Celeste anunció el pasado 27 de mayo el nacimiento de su club.

En ese momento informó también que el capitán de la selección argentina y mejor jugador del Mundial de Qatar 2022 también iba a formar parte del proyecto.

De acuerdo con esto, el equipo dirigido por Rafael Cánovas comenzó a prepararse desde ese momento y a sumar futbolistas para afrontar una temporada que comenzó este fin de semana.

Este sábado, en el primer jugo oficial de su historia, Deportivo LSM derrotó a Academia con un tanto de Martín Parodi y otro de Rodrigo Pastorini, delantero uruguayo con pasado en el Hércules español y que en su país defendió tanto a Peñarol como a Nacional.

El número 9 anotó el segundo gol y luego vio la cartulina roja, por lo que no jugará el próximo encuentro.

Ambos futbolistas fueron titulares en un once que alineó a Enzo López, Enrique Etcheverry, Santiago Dupuy, Matías Bentos, Lautaro Aguete, César Taján, Diego Benítez, Santiago Medina, Manuel Romero, Rodrigo Pastorini y Martín Parodi.

La nueva temporada de la Divisional D de Uruguay contará con 14 equipos: Deportivo LSM, Academia, Los Gorriones, Nueveo Casabó, Deportivo CEM, Real Montevideo, Dilio Sport, Keguay, Paso de la Arena, Rincón FC, Montevideo Boca Juniors, Deportivo Melilla, Liffa y Estudiantes del Plata.

Amigos y excompañeros en Barcelona, Suárez y Messi comparten ahora en el Inter Miami, donde días atrás se clasificaron a la final de la Leagues Cup.

"Hemos vivido muchas cosas en común desde chicos, hemos compartido muchísimas experiencias en la élite del fútbol y es por eso que hoy en día me gustaría presentar a un amigo, a un compañero que, como dije, tenemos muchas cosas en común por nuestros inicios", dijo el uruguayo en el video en el que anunció la fundación del equipo.

Y añadió: "Este proyecto es el lugar perfecto para seguir compartiendo nuestra visión de fútbol y tener la misma visión de nuestros inicios, así que invité a mi amigo para que se una al proyecto profesional de Deportivo LSM".

Este sábado, antes del debut oficial, Suárez compartió un video en Instagram en el que se lo podía ver observando el juego por televisión.