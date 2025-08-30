El marroquí Azzedine Ounahi refuerza el centro del campo del Girona

Según informan varios medios, el Girona ha pagado unos seis millones de euros al conjunto francés por el fichaje de un futbolista que puede actuar como centrocampista o en la mediapunta.

Ounahi, de 25 años, firmó por el Olympique procedente del Angers en invierno de 2023 por ocho millones de euros tras brillar con la selección de Marruecos en el Mundial de Catar.

Fue uno de los artífices del gran torneo que firmó la selección africana, eliminada en semifinales por Francia, y clave en el triunfo en octavos de final contra España, hasta el punto que después del partido el seleccionador Luis Enrique Martínez dijo que le había sorprendido gratamente.

El comunicado del Girona destaca que "su despliegue físico, su capacidad de conducción y su visión ofensiva cautivaron a los aficionados de todo el mundo" en el último Mundial.

El texto del club añade que aportará "calidad en la salida de balón, creatividad en la zona de tres cuartos de campo y desequilibrio entre líneas" y que su perfil ofensivo y ambicioso encaja a la perfección con el estilo de juego de Míchel Sánchez.

Con el Olympique, jugó 44 partidos en una temporada y media marcada por la irregularidad. El curso pasado compitió en Grecia como cedido en el Panathinaikos, con un balance de cinco goles y siete asistencias en 35 duelos.

Con la incorporación de Ounahi, deseo de la secretaría técnica de Quique Cárcel desde principios de verano, el Girona pretende dar un paso adelante un en una zona del campo que podría debilitarse con la probable salida de Yangel Herrera.

El Girona ha abierto la temporada con dos preocupantes derrotas contra el Rayo Vallecano (1-3) y el Villarreal (5-0) que han mostrado las carencias del equipo de Míchel Sánchez.