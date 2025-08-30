El Rayo debuta con el Shkëndija y acaba con el Drita en Vallecas

El conjunto madrileño, único representante español en la Liga Conferencia, tendrá su primera salida el 23 de octubre, a Gotemburgo, al campo del Hacken sueco y en la tercera jornada volverá a Vallecas para recibir al Lech Poznan polaco. Los duelos en Bratislava, frente el Slovan y ante el Jagiellonia Bialystok de Polonia, completa el recorrido del conjunto de Iñigo Pérez en este tramo de la competición continental.
-- CALENDARIO DE LA FASE LIGA DE LA LIGA CONFERENCIA.
.- Primera jornada (Jueves, 2 octubre 2025)
.- Segunda jornada (Jueves, 23 octubre 2025)
.- Tercera jornada (Jueves 6 noviembre 2025)
.- Cuarta jornada (Jueves 27 noviembre 2025)
.- Sexta jornada (Jueves 18 diciembre 2025)