El Rayo debuta con el Shkëndija y acaba con el Drita en Vallecas

Madrid, 30 ago (EFE).- El Rayo Vallecano iniciará su recorrido por la Liga Conferencia con la visita al campo de Vallecas del Shkëndija de Macedonia, el próximo 2 de octubre y cerrará la fase liga de la competición también como local, en el choque ante el Drita de Kosova, el 18 de diciembre.

Por EFE
30 de agosto de 2025 - 16:00
El conjunto madrileño, único representante español en la Liga Conferencia, tendrá su primera salida el 23 de octubre, a Gotemburgo, al campo del Hacken sueco y en la tercera jornada volverá a Vallecas para recibir al Lech Poznan polaco. Los duelos en Bratislava, frente el Slovan y ante el Jagiellonia Bialystok de Polonia, completa el recorrido del conjunto de Iñigo Pérez en este tramo de la competición continental.

-- CALENDARIO DE LA FASE LIGA DE LA LIGA CONFERENCIA.

.- Primera jornada (Jueves, 2 octubre 2025)

.- Segunda jornada (Jueves, 23 octubre 2025)

.- Tercera jornada (Jueves 6 noviembre 2025)

.- Cuarta jornada (Jueves 27 noviembre 2025)

.- Sexta jornada (Jueves 18 diciembre 2025)

