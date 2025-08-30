El Rayo debuta con el Shkëndija y acaba con el Drita en Vallecas

Madrid, 30 ago (EFE).- El Rayo Vallecano iniciará su recorrido por la Liga Conferencia con la visita al campo de Vallecas del Shkëndija de Macedonia, el próximo 2 de octubre y cerrará la fase liga de la competición también como local, en el choque ante el Drita de Kosova, el 18 de diciembre.