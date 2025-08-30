El Real Madrid remonta en 73 segundos (2-1)

La racha sin encajar del Real Madrid duró hasta el minuto 18 de la tercera jornada, cuando la cerró un gol de cabeza de Vedat Muriqi, tras un saque de esquina de Pablo Torre. Al equipo de Xabi Alonso le anularon dos tantos a Kylian Mbappé por fuera de juego y remontó en un minuto tras una acción de estrategia que culminó Güler y una acción individual de Vinícius.