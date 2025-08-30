Flick: "Para un club como el Barça, el objetivo es ganar la 'Champions'"

En la rueda de prensa previa al partido contra el Rayo Vallecano, el técnico alemán ha calificado el "nuevo capítulo" del Barça en Europa como "muy divertido", si bien no ha analizado en profundidad a los rivales a los que se enfrentará en la primera fase.

Tras el sorteo celebrado el pasado jueves, el cuadro azulgrana jugará en casa ante PSG (FRA), Eintracht Fráncfort (GER), Olympiacos (GRE) y Copenhague (DIN) y visitará a Chelsea (ING), Brujas (BEL), Slavia Praga (CZE) y Newcastle (ING).

"Hay grandes partidos y todos son diferentes, pero estamos felices de jugar la 'Champions'. La temporada pasada jugamos una semifinal fantástica, pero esta temporada lo intentaremos todo", ha dicho Flick.

El Barcelona arrancará la competición visitando al Newcastle el próximo 18 de septiembre, mientras que en la segunda jornada recibirá la visita del Paris Saint Germain (1 de octubre).

Tras medirse al vigente campeón de Europa, la fase liga del equipo azulgrana continuará con la visita del Olympiacos a Barcelona, el 21 de octubre, y dos duelos en Brujas (5 de noviembre) y en Stamford Bridgd frente al Chelsea (25 de noviembre), antes de medirse en casa al Eintracht Fráncfort el 9 de diciembre.

El equipo de Flick cerrará el primer tramo de la Champions ante el Slavia en Praga (21 de enero) y frente al Copenhague en Barcelona, el 28 de enero.