Flick se muestra "positivo" con la evolución de molestias de Gavi en la rodilla derecha

El internacional español acabó la sesión del pasado viernes con molestias en la misma rodilla de la que fue operado en noviembre de 2023 de una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo y que lo dejó casi un año en el dique seco.

Sin embargo, la dolencia actual no parece grave y el técnico alemán confía en que el centrocampista andaluz esté recuperado con vistas al partido de la cuarta jornada de LaLiga EA Sports que el Barcelona disputará el 13 o el 14 de septiembre frente al Valencia.

"La idea es que pueda estar para el partido contra el Valencia. Veremos cómo evoluciona. Hoy está mejor que ayer. Somos positivos", ha explicado Flick en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Rayo.

Otro de los futbolistas que no estará disponible para jugar en Vallecas es el también centrocampista Marc Bernal, quien afronta el último tramo de recuperación de la grave lesión en la rodilla que sufrió hace justo un año.

"(Bernal) ha hecho un gran paso y es bueno verlo. Está mucho más fuerte que el año pasado. Está cerca, pero todavía le falta. La decisión es de los médicos, pero es muy joven para forzar su vuelta", ha afirmado el preparador de Heidelberg.