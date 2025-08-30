Gavi, baja ante el Rayo por molestias en la rodilla derecha

El internacional español acabó la sesión del pasado viernes con molestias en la misma rodilla de la que fue operado en noviembre de 2023 de una rotura completa del ligamento cruzado y una lesión asociada al menisco externo y que lo dejó casi un año en el dique seco.

El jugador andaluz ha sido la principal ausencia en el último entrenamiento que el Barcelona ha realizado este sábado en la Ciudad Deportiva Joan Gamper para preparar el encuentro que jugará en Vallecas.

En su comunicado, el Barça precisa que la evolución de las molestias del futbolista "marcará su disponibilidad" con vistas a los próximos partidos, por lo que no está clara su participación en los partidos de la fase de clasificación al Mundial 2026 que la selección española disputará el jueves 4 de septiembre contra Bulgaria y el domingo 7 de septiembre frente a Turquía.

En la sesión de este sábado, el técnico Hansi Flick ha contado con todos los futbolistas disponibles a excepción del ya mencionado Gavi y el portero Marc-André ter Stegen, también lesionado.

El mediapunta Fermín López, que en la última semana ha sido noticia por el interés del Chelsea en ficharle antes del cierre del mercado, se ha ejercitado con normalidad junto a sus compañeros.