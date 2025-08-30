Independiente del Valle, a la Copa Libertadores de 2026 gracias a la diferencia de goles

Guayaquil (Ecuador), 30 ago (EFE).- El Independiente del Valle goleó este sábado por 4-0 a Técnico Universitario y gracias a su diferencia de goles en la Liga Pro de Ecuador sobre su escolta, Barcelona, logró en forma anticipada un billete a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2026.