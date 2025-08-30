Mascherano: "Nos quedamos con la espina cuando no pudimos ganar la 'Champions'"

Chicago (EE.UU.), 30 ago (EFE).- Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, aseguró este sábado que su equipo se quedó "con la espina" cuando no pudo ganar la Liga de Campeones de Concacaf y que por eso encara la final de la Leagues Cup de este domingo contra los Seattle Sounders decidido a "hacerlo todo para ganar".