Mascherano: "Nos quedamos con la espina cuando no pudimos ganar la 'Champions'"

"Teniéndolo tan cerca, estando a un partido de poder conseguir levantar un trofeo, estamos acá para hacer todo lo posible para ganar. Nos quedamos un poco con la espina cuando no pudimos alcanzar la final de Champions. Hoy el fútbol nos da oportunidad y esperemos que la podamos aprovechar", afirmó Mascherano en la rueda de prensa de la víspera.
El Inter Miami se mide este domingo con los Sounders en Seattle con la Leagues Cup en juego.
"Me parece que tanto Inter Miami como Seattle son los dos equipos que merecían estar en la final. Lo hemos demostrado en la primera fase, inclusive reponiéndonos en partidos difíciles como con Necaxa", aseguró.
El club de Mascherano llegó a la final tras remontar al Orlando City impulsado por un doblete de Leo Messi.
"Messi está bien, ya lo hemos visto en el partido contra Orlando, una vez más ha hecho la diferencia más allá de que llegaba con unos días de inactividad. Otra vez nos vuelve a ayudar para llegar a la final. Contento por él por cómo terminó el partido", dijo Mascherano.
El preparador argentino volverá a sentarse en el banquillo contra los Sounders tras ser suspendido por protestar al colegiado en los cuartos de final, contra Tigres.
"Es una cuestión que afecta más a uno en lo personal que al equipo. Es mejor estar al lado de los jugadores para que puedan sentir el apoyo. Pero básicamente está claro que es un juego de los jugadores, no de los entrenadores. Nosotros estamos para tratar de equivocarnos lo menos posible", aseguró.