San Lorenzo empató el clásico con Huracán y Velez se floreó ante Lanús

Buenos Aires, 30 ago (EFE).- San Lorenzo y Huracán no salieron del cero y empataron en una nueva edición del clásico porteño, mientras que Vélez goleó por 3-0 a Lanús, este sábado en la continuidad de la séptima jornada del torneo Clausura argentino.