Valverde: "Los equipos de Pellegrini siempre son importantes ofensivamente"

"El Betis siempre es complicado, no solo para nosotros sino para cualquier equipo. En las últimas temporadas somos dos equipos que hemos estado cerca uno de otro y es una buena oportunidad para nosotros", destacó el técnico del equipo rojiblanco en la rueda de prensa previa al partido.

Valverde considera que para el equipo verdiblanco será "parecido" jugar en La Cartuja, un estadio donde el Athletic conquistó la Copa del Rey en 2024 y que por lo tanto le trae "buenos recuerdos", que en el Benito Villamarín porque "al final juegan con su público y sienten esa obligación.

"No es igual, pero sí parecido", incidió el preparador del Athletic antes de insistir en la "ilusión de seguir sumando" y mantener la "racha positiva, pero corta y que no significa nada", que han logrado con las victorias en San Mamés frente a Sevilla y Rayo Vallecano.

El técnico, por otro lado, no avanzó sus intenciones respecto a un once en el que no se esperan demasiados cambios respecto al de las dos primeras jornadas y sobre el que mantendrá hasta después del entrenamiento la duda de la disponibilidad de Iñigo Ruiz de Galarreta.

"Hemos estado con precaución con él y vamos a ver cómo está el final del entreno. Es una pequeña molestia", se limitó a comentar Valverde sobre esos problemas físicos que han tenido al centrocampista entrenando al margen de sus compañeros durante varias sesiones de esta semana.

Por último, el entrenador del conjunto bilbaíno valoró como "previsible", por lo duro, el sorteo de la Liga de Campeones que ha deparado que el Athletic se enfrente, por este orden, a Arsenal, Borussia Dortmund, Qarabag, Newcastle, Slavia Praga, PSG, Atalanta y Sporting de Portugal.

"Ves los rivales que tienes y piensas que es un sorteo durísimo para nosotros, pero ves los de los demás y al final resulta duro para todos. No hay rendijas por las que escaparse. Es lo que queríamos y ahora hay que competir y probarnos a ver dónde se puede llegar", reflexionó.

Sobre el orden de los partidos que se ha conocido este sábado comentó que no tiene "una opinión clara" aunque "empezar con el Arsenal y que el segundo partido sea con el Dortmund en su estadio da una idea de cómo es esto".

"Lo único bueno es que ellos (el Arsenal) van a estar un poco confiados", bromeó Valverde sobre el único precedente con el equipo londinense, la derrota por 3-0 el pasado día 9 en el Emirates en el último test de la pretemporada de los leones.