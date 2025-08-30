Vinícius regresa a la titularidad; Mateo Joseph y Muriqi, en el ataque del Mallorca

Mantiene Xabi Alonso al argentino Franco Mastantuono como titular por segundo partido consecutivo y apuesta por Vinícius, en lugar de Rodrygo Goes, en el tridente ofensivo que lidera Kylian Mbappé en racha goleadora.
Por su parte, el Mallorca sale con una defensa de cinco y con dos delanteros, con Mateo Joseph, internacional español sub-21 que llegó al club este verano, acompañando a Vedat Muriqi, quien vuelve tras cumplir un partido de sanción por su expulsión ante el Barcelona en la primera jornada de LaLiga EA Sports.
El Real Madrid inicia el partido con: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.
El once del RCD Mallorca lo forman: Leo Román; Mateu Jaume, Valjent, Raíllo, Kumbulla, Toni Lato; Morlanes, Darder, Pablo Torre; Mateo Joseph y Muriqi.
