Vinícius regresa a la titularidad
Madrid, 30 ago (EFE).- El brasileño Vinícius Junior regresa a la titularidad en la tercera jornada de LaLiga, tras su suplencia en Oviedo, integrando un once del Real Madrid en el que Xabi Alonso introduce un segundo cambio con el regreso de Trent Alexander-Arnold al lateral derecho ante el Real Mallorca.
Por EFE
30 de agosto de 2025 - 15:25
Mantiene Xabi Alonso al argentino Franco Mastantuono como titular por segundo partido consecutivo y apuesta por Vinícius, en lugar de Rodrygo Goes, en el tridente ofensivo que lidera Kylian Mbappé en racha goleadora.
El Real Madrid inicia el partido con: Courtois; Trent, Militao, Huijsen, Carreras; Tchouaméni, Fede Valverde, Güler; Mastantuono, Vinícius y Mbappé.