Vinícius regresa a la titularidad

Madrid, 30 ago (EFE).- El brasileño Vinícius Junior regresa a la titularidad en la tercera jornada de LaLiga, tras su suplencia en Oviedo, integrando un once del Real Madrid en el que Xabi Alonso introduce un segundo cambio con el regreso de Trent Alexander-Arnold al lateral derecho ante el Real Mallorca.