0-3. El Crystal Palace enreda el porvenir de Emery

Porque el cuadro del técnico español, que aún no ha marcado gol alguno en tres partidos, perdió la condición de invicto como local que mantenía durante diecinueve partidos. Precisamente, el último equipo en salir con los tres puntos de Villa Park fue este conjunto londinense, en octubre del 2024.

Un empate sin goles contra el Newcastle, la derrota ante el Brentford y este partido perdido ante el Crystal Palace resumen el mal inicio de curso de los 'villanos', penúltimos en la tabla, solo por delante del Wolverhampton que aún no ha puntuado.

El choque, sin embargo, reanimó al Crystal Palace el día del debut de Yeremi Pino, traspasado al conjunto londinense desde el Villarreal. El internacional español solo jugó veinte minutos, saltó al campo en el 70, en el puesto de Will Hughes y cuando el choque ya estaba casi sentenciado.

Porque para ese momento el Crystal Palace ya ganaba por 0-2. Abrió el marcador a los veinte minutos gracias a un error del meta Marco Bizot que trabó dentro del área, con el pie, al japonés Daichi Kamada. Penalti que transformó Jean Philippe Mateta.

El segundo fue un gran tanto de Marc Guehi que en el pico del área recogió un rechace y con un tiro suave pero colocado, llevó la pelota a la red en el minuto 68 y frustró el empate que ansiaba su rival, dominante sin precisión.

El daño fue mayor para Emery en el 78, cuando encajó el tercer gol y el Crystal Palace redondeó su primer triunfo del curso ya con Pino en el campo. Nació en un saque de banda, Maxence Lacroix prolongó de cabeza al segundo palo y el senegalés Ismaila Sarr, también con un cabezazo, llevó la pelota a la red y batió por tercera vez a Marco Bizot.