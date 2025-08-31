1-2. El Benfica se impone al Alverca de Vinícius, invitado estrella del encuentro

El extremo brasileño captó todas las miradas en el Complejo Deportivo de Alverca y se tomó fotos con decenas de seguidores.

El noruego Andreas Schjelderup marcó cuando apenas habían pasado cinco minutos del inicio del partido, su segundo tanto en la Liga lusa, después de que el colombiano Richard Ríos ganara un balón tras un error de la defensa del Alverca.

En el 44, el bosnio Amar Dedić anotó el segundo de las 'águilas' con un remate cruzado, y más tarde, en el minuto 70, fue expulsado tras recibir una tarjeta roja en un jugada de contraataque del Alverca.

Antes del pitido final, los locales consiguieron reducir la ventaja en el marcador con un tanto del marfileño Davy Gui en el 85.

Con un partido menos disputado en lo que va de Liga, el Benfica ocupa la cuarta posición de la clasificación general, empatado en puntos -9- con el Benfica y el Moreirense. La tabla la preside el Oporto con 12 puntos, mientras que el segundo lugar es para el Famalicao, que acumula 10.

El Benfica, uno de los rivales del Real Madrid en la Liga de Campeones, salió al campo este domingo tras asegurar esta semana su presencia en 'Champions' con un triunfo ante el Fenerbahçe (1-0).

Por su parte, el Alverca aún no conoce la victoria en su regreso a la máxima categoría tras una ausencia de 21 años.