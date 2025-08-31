3-0. Guirassy despierta al Dortmund

El cuadro de Niko Kovac, que en la pasada fecha no pasó del empate ante el St. Pauli, consiguió un triunfo convincente ante un adversario que inició el curso al alza con los tres puntos obtenidos ante el Stuttgart.

Sin embargo, el equipo de Steffen Baumgart apenas resistió un tiempo al Borussia Dortmund, que contó como titular con el inglés Jobe Bellingham. Kovac dejó de lado el incidente de la semana anterior cuando tuvo que escuchar las protestas del padre Mark Bellingham por haber sustituido al centrocampista.

No jugó todo el choque Jobe, que fue cambiado otra vez, en el minuto 70, por Felix Nmecha.

El Borussia no pudo romper la igualdad hasta el borde del intermedio. Guirassy marcó en el minuto 44 tras un pase del brasileño Yan Couto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El segundo fue a la hora de juego. El atacante guineano, que lleva tres goles en dos encuentros, aprovechó un pase de Maximilian Beier para batir otra vez a Ronnow. Nmecha hizo el tercero a nueve del final.

El Dortmund, que se encontrará con el Athletic y el Villarreal en la Liga de Campeones, asalta ya el tercer lugar de la tabla, a dos puntos del Bayern y el Eintracht, que tienen pleno de victorias.