Barcelona y Villarreal pinchan y dejan a Real Madrid y Athletic en cabeza

Ambos igualaron a un tanto. El Villarreal, líder tras el segundo encuentro, en Balaídos ante el Celta, y el Barcelona, defensor del título, en Vallecas ante el 'EuroRayo'. Así las cosas, los únicos que siguen sin fallar son el Real Madrid y el Athletic. El cuadro de Xabi Alonso se convierte en líder por diferencia de goles tras ganar de forma ajustada el sábado al Mallorca por 2-1, en tanto que el de Ernesto Valverde venció a domicilio a otro equipo europeo como el Betis (1-2).

Borja Iglesias frenó al cuadro de Marcelino García Toral, que rozó un triunfo que saboreaba después de que el marfileño Pepé rubricara una magnífica combinación en el ataque del 'submarino amarillo', pero no pudo con el atacante gallego, eficaz en el último suspiro para acabar con la racha imbatida del bloque castellonense, que no había encajado hasta ese momento.

En Vallecas, el Barcelona sufrió. Se adelantó antes del descanso con un penalti sobre Lamine Yamal rodeado de polémica al no poderse revisar en el VAR por un fallo técnico y no pudo rematar la faena ante el entusiasmo de un equipo crecido como el de Íñigo Pérez, que acaba de conseguir su histórica clasificación para la Liga Conferencia.

Lo pagó con varias ocasiones ante Joan García, que no pudo impedir el empate, conseguido por Fran Pérez al rematar en el segundo palo, completamente solo, un saque de esquina. Todo un premio para el cuadro franjirrojo y un castigo para el equipo de Hansi Flick, que la pasada jornada ganó al Levante in extremis, en la prolongación. Esta vez incluso pudo hasta perder.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Athletic sacó adelante la complicada visita a La Cartuja, donde el conjunto verdiblanco está jugando sus partidos mientras se reforma el Benito Villamarín. Aquí ganó el equipo de Valverde su último título copero, en 2024, y puso fin a una racha de ocho años sin ganar a domicilio al bloque sevillano.

Lo hizo con ciertas dosis de fortuna y de muy mala suerte para Marc Bartra. El central se metió el primer gol al intentar despejar un potente centro desde la izquierda de Yuri Berchiche (m.60) y peinó el balón hacia atrás que acabó en el 0-2 obra de Aitor Paredes (m.85).

Aunque el conjunto del chileno Manuel Pellegrini, que hasta ahora no conocía la derrota, no se rindió, tan solo le dio para acortar distancias muy al final (m.97) por medio del franco-congoleño Cedric Bakambu. El Athletic se va al parón con los nueve puntos ansiados, algo que no le ocurría desde hace dieciséis años, con Joaquín Caparrós como técnico.

El Espanyol completó este capítulo inicial de LaLiga antes del parón con siete puntos en su haber, cifra trascendental dentro de sus objetivos, que le tienen instalado en la parte alta de la tabla, a dos de la cabeza e igualado con el Villarreal.

El equipo de Manolo González ha ganado sus dos partidos en el RCDE Stadium, este último ante Osasuna por 1-0 con un gol de su lateral zurdo Carlos Romero, que crece cada partido y con el que superó a un rival que ha cedido por ese marcador en sus dos salidas, la primera al Santiago Bernabéu.

Quiso ampliar la cuenta el equipo espanyolista sin éxito, lo que concedió opciones al bloque navarro, que tuvo alguna que otra oportunidad importante para haber evitado una derrota que le deja en la mitad baja de la tabla con los tres puntos conseguidos la pasada jornada ante el Valencia.