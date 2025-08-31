Cubas, Sanabria y Bobadilla, primeros en llegar a Paraguay para el partido ante Ecuador

Tras llegar al aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción, Cubas dijo a periodistas que asume el partido ante Ecuador con "con mucha ilusión", pero también consciente de que sus rivales tienen "buenos jugadores" y "muy buenas individualidades".

"Vamos a tener que estar muy atentos a todo lo que ellos proponen, pero obviamente nosotros nos hacemos muy fuertes acá, en nuestra cancha, con nuestra gente", afirmó el jugador del Vancouver Whitecaps canadiense, quien destacó que no se conformarán con un empate en el duelo del jueves en el estadio Defensores del Chaco asunceno.

Igualmente, Cubas aseguró que pese a que el plantel tendrá bajas sensibles como las del delantero Julio Enciso, del Ipswich Town inglés, y Fabián Balbuena y Mathías Villasantilos, del Gremio brasileño, "el grupo va a sacar adelante" el partido.

Por su parte, Antonio Sanabria, recientemente transferido al Cremonese italiano, coincidió que el de Ecuador "va a ser un partido muy importante", al destacar que Paraguay puede sellar su pase a un mundial luego de 16 años.

"Está en juego la ilusión de todo un país y estoy seguro de que vamos a dar lo mejor de nosotros para poder lograrlo", expresó el delantero a periodistas.

Igualmente, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) informó este domingo sobre la llegada de los atacantes Alex Arce y Gabriel Ávalos, que juegan en los argentinos Rivadavia e Independiente, respectivamente, y del centrocampista del Sao Paulo brasileño Damián Bobadilla.

Los jugadores participaron de los primeros entrenamientos en el Centro de Alto Rendimiento Deportivo de la APF, ubicado en la localidad de Ypané (a unos 30 kilómetros de Asunción), escenario de la concentración del equipo que dirige el argentino Gustavo Alfaro.

Cinco días después de la cita con Ecuador, la Albirroja viajará a Lima para enfrentar a la selección de Perú.

Paraguay marcha en quinto lugar de la clasificación sudamericana con 24 puntos, uno menos que Ecuador, segundo de la tabla, que con 25 se clasificó en la fecha anterior cuando empató 0-0 en Perú.