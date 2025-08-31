Fútbol Internacional

De Jong sobre el fallo del VAR: "Esto no es de una Liga seria, me parece raro"

Madrid, 31 ago (EFE).- Frenkie De Jong, centrocampista neerlandés del Barcelona, declaró tras el partido frente al Rayo Vallecano, marcado por los fallos del VAR en la primera parte, que "esto no es de una Liga seria" y le parece "raro" lo que ocurrió.

31 de agosto de 2025 - 20:15
El Barcelona se adelantó en la primera parte con un gol de Lamine Yamal de penalti, tras una jugada polémica que no pudo ser revisada por el VAR al no estar disponible en algunos minutos por un fallo técnico.

“No sé si era penalti o no, no lo he visto, pero es una putada que el VAR no funcionara. Es que primero funcionó, cinco minutos después no, luego sí... Esto no es una de Liga seria, me parece raro”, dijo De Jong, en declaraciones a la web del club.

"Creo que hemos tenido muchas pérdidas, más de lo normal. Ha sido un poco caótico este partido. Hemos cometido más perdidas de lo normal", finalizó.

