Ekitike (Liverpool), convocado con Francia por primera vez por lesión de Cherki

El antiguo delantero del Reims y del PSG explotó el pasado curso con el Eintracht de Fráncfort, con 22 goles en 48 encuentros, lo que le valió una transferencia al Liverpool por valor de 95 millones de euros, una de las más caras de este 2025.
El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, convocó otro jugador debutante para estos partidos internacionales, Maghnes Akliouche, delantero de 23 años del Mónaco.
Francia es el favorito del grupo D, en el que además de Ucrania e Islandia, figura Azerbaiyán.