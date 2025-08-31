Ekitike (Liverpool), convocado con Francia por primera vez por lesión de Cherki

París, 31 ago (EFE).- Hugo Ekitike, delantero de 23 años por el que el Liverpool pagó este verano 95 millones de euros, fue convocado por primera vez a la selección absoluta de Francia para suplir al lesionado Rayan Cherki (Manchester City), de cara a los choques clasificatorios para el Mundial de 2026 ante Ucrania (5 de septiembre fuera de casa) e Islandia (9 en París).