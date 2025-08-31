El argentino Benjamín Garay sufre “un traumatismo craneoencefálico y facial severo”

Una lesión que le ocasionó “una fractura del suelo y la pared lateral de la órbita izquierda, una fractura de la pared antesuperior y lateral del seno maxilar izquierdo y una fractura del arco cigomático izquierdo”.

Por ello, el futbolista se someterá “a un tratamiento conservador con seguimiento evolutivo” por servicios médicos especializados en maxilofacial y oftalmología, señaló el club.