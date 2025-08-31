Fútbol Internacional

El argentino Juan Cruz seguirá en el Leganés

Madrid, 31 ago (EFE).- El Leganés ha anunciado un acuerdo para actualizar las condiciones contractuales del extremo argentino Juan Cruz, que hasta la fecha estaba vinculado al club madrileño hasta la temporada 2027-2028, y cierra así las puertas a una posible salida de la entidad con la que se viene especulando durante todo el mercado estival de la Segunda División española.

Por EFE
31 de agosto de 2025 - 15:50
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2323

La entidad aclara que esta unión se ampliaría en una campaña más, hasta la 2028-2029, si a la conclusión de su contrato el club consiguiera el ascenso o la permanencia en la máxima categoría del fútbol español. Asimismo afirma que el entendimiento entre ambas partes "supone una mejora y un paso adelante tanto para el jugador como para el club, reforzando así la confianza y el vínculo existente".

Cruz, que llegó al Leganés en enero de 2024 procedente del Real Betis, acumula desde entonces 55 partidos y 12 goles como blanquiazul. Ninguno de ellos ha sido en lo que va del presente curso, pues todavía no ha tenido minutos ni en pretemporada ni en los dos encuentros ligueros disputados hasta la fecha. En el nuevo contexto esa situación podría cambiar, y se abre la puerta a que se estrene el lunes en el duelo que medirá a los suyos en casa contra el Deportivo de La Coruña.

Enlace copiado