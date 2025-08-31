El centrocampista francés Batista Mendy, cedido al Sevilla por el Trabzonspor turco

Mendy, mediocentro de 25 años de origen bisauguineano, pasará el reconocimiento médico el lunes y deberá esperar a que fructifique alguna de las salidas que el Sevilla espera consumar en el último día de mercado para ser inscrito ante LaLiga y convertirse oficialmente en jugador sevillista.

El futbolista galo, internacional en las categoría inferiores de su país, se formó en la cantera del Nantes, con cuyo primer equipo debutó en 2021, aunque fue traspasado tras disputar sólo tres encuentros al Angers, club en el que se consagró durante dos temporadas (2021/22 y 2022/23) y que vendió sus derechos al Trabzonspor.

En el conjunto otomano, Batista Mendy ha disputado 83 partidos oficiales en los que ha marcado tres goles y ha dispensado otras tantas asistencias.