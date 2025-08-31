Fabián Ruiz tiene como principal suño ganar el Mundial de 2026 con España

"He ganado prácticamente todos los títulos en club y, como sueño, me encantaría ganar la Copa del mundo del próximo año, sería algo magnífico, por qué no soñar con ella", declaró al canal 'TF1' el centrocampista zurdo, quien levantó con el PSG la Champions el pasado junio.

El de Los Palacios y Villafranca (Sevilla) habló también de su nominación al Balón de Oro de este año.

"Es algo (ser nominado para el Balón de Oro) a lo que ni siquiera soñaba. Recompensa un esfuerzo de cada día, de cada entrenamiento, de cada partido. Es un trabajo a largo plazo", sostuvo.

Ruiz, de 29 años, consideró que la temporada pasada fue "la mejor de toda su carrera" (8 goles y 11 asistencias), borrando el tono crítico de los hinchas parisinos hacia su juego.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Dio un papel importante a esa evolución a su entrenador Luis Enrique. "Me incita a que esté cerca del área para marcar (...) Es una faceta que nos ha inculcado a todos los medios", contó.

Fabián Ruiz dejó palabras de agradecimiento a su madre, Chari Peña. "Es la persona más importante de mi vida. Ella hizo un esfuerzo enorme. Cuando mis padres se separaron, fue ella la que me acompañaba a los entrenamientos cuando yo estaba en el Betis (...) Sin ella, no estaría aquí y quiero darlo todo por ella".