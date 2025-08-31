Fran Pérez: "No me parece bien que se jueguen diez minutos sin VAR y otros diez con él"

El partido entre el Rayo y el Barcelona (1-1) estuvo marcado por la polémica generada por la ausencia del VAR durante varios minutos de la primera parte, entre ellos en el penalti decretado por el árbitro sobre Lamine Yamal que supuso el gol del conjunto azulgrana.

"Todo el mundo en la repetición lo ha visto. Para mí no ha sido penalti, yo creo que se tropieza. No me parece bien que se jueguen diez minutos sin VAR y luego diez con él. Creo que el penalti nos ha perjudicado pero nuestro es trabajo es hacer todo en el césped. Por eso tenemos un sabor agridulce porque nos podíamos haber llevado el partido”, dijo Fran Pérez, al término del partido.

“Hemos tenido muchas ocasiones para ganar el partido y bueno, ha sido una pena. Hemos hecho un partido muy completo”, finalizó.