Gerard Martín y Szczesny, novedades en la convocatoria del Barcelona

El entrenador Hansi Flick no podrá contar con los lesionados Marc-André ter Stegen, Marc Bernal y Pablo Páez Gavira 'Gavi', ni tampoco con el atacante Roony Bardghji, que todavía no ha sido dado de alta en la competición.
Tampoco viajará a Madrid el defensa Héctor Fort, puesto que el club catalán trabaja para darle salida en las últimas horas del mercado de fichajes.
Así pues, la convocatoria del Barcelona está formada por los porteros Joan García, Szczesny y Kochen; los defensas Balde, Araujo, Cubarsí, Christensen, Gerard Martín, Kounde, Eric Garcia y Jofre Torrents; los centrocampistas Pedri, Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, De Jong, Pedro 'Dro' Fernández; y los delanteros Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Rashford y Toni Fernández.