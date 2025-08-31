Gerard Martín y Szczesny, novedades en la convocatoria del Barcelona

Barcelona, 31 ago (EFE).- El defensa Gerard Martín y el portero Wojciech Szczesny, inscritos recientemente en LaLiga EA Sports, son las dos principales novedades en la convocatoria del Barcelona para disputar este domingo la tercera jornada del campeonato en el campo del Rayo Vallecano.