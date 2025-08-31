Jaime Lozano afirma que Pachuca perdió con América por falta de intensidad

"Hoy América mereció ganar porque empezó mucho más atento, fue más intenso y al final fue justo ganador. A nosotros nos está costando en el primer tiempo, estamos sufriendo por la falta de intensidad", subrayó el técnico.

En este partido al Pachuca le costó contrarrestar el dominio de las Águilas en el primer lapso. En la segunda mitad tuvo un par de oportunidades de anotar, pero sus delanteros no tuvieron puntería. El América venció gracias a los goles del chileno Igor Lichnovsky y del francés Allan Saint-Maximin.

Lozano insistió en las carencias que han mostrado sus dirigidos en varios partidos, algo que, dijo, no pueden permitirse ante equipos de la jerarquía del América.

"Como dije, nos hacen goles porque regalamos 30 o 35 minutos y eso ante un equipo como América es suicida. No podemos permitirnos esa falta de atención", explicó.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El exseleccionador que llevó a México a ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, reconoció que en el segundo tiempo su equipo mejoró, pero ahora fue la falta de puntería la que les impidió llevarse un mejor resultado.

"En el segundo tiempo fuimos más agresivos, presionamos más alto, generamos opciones, pero no tuvimos contundencia. Hemos dejado ir opciones muy claras cuando perdíamos 1-0 con las que al menos habríamos empatado; con estos rivales, que tienen esta calidad, eso no puede pasar porque te cuesta el partido", concluyó.

Con la derrota el Pachuca se quedó en sexto lugar del certamen con 13 puntos, producto de cuatro triunfos, un empate y dos tropiezos.

En la octava jornada del Apertura 2025 el Pachuca recibirá al Cruz Azul el próximo 13 de septiembre, luego de la fecha FIFA.