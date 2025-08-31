Fútbol Internacional

Joan García: "No hemos merecido la victoria"

Madrid, 31 ago (EFE).- Joan García, portero del Barcelona, analizó el partido disputado en Vallecas frente al Rayo, dijo que su equipo "no mereció la victoria", admitió que cometieron "demasiadas imprecisiones con la pelota" y apuntó que en este inicio de temporada se está sintiendo "muy cómodo".

Por EFE
31 de agosto de 2025 - 20:20
"Veníamos con la intención de ganar los tres puntos y nos vamos con uno, que tal como ha ido el partido no merecíamos mucho más. No hemos jugado como queríamos o teníamos planeado. No hemos merecido la victoria. Hemos tenido demasiadas imprecisiones con pelota. En este campo te aprietan mucho y no hemos tenido tiempo para pensar", dijo el portero catalán a Esport3.

A nivel personal, Joan García dijo estar sintiéndose "muy cómodo".

"Las que me han llegado las he intentado parar, menos una que no he podido. Estamos para eso los porteros. Personalmente estoy contento con mi partido pero quería ganar. Teníamos pensado hacer pleno antes del parón por las selecciones pero es cierto que un inicio con tres partidos fuera es más complicado de lo normal", finalizó.

