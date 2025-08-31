Joan García: "No hemos merecido la victoria"

"Veníamos con la intención de ganar los tres puntos y nos vamos con uno, que tal como ha ido el partido no merecíamos mucho más. No hemos jugado como queríamos o teníamos planeado. No hemos merecido la victoria. Hemos tenido demasiadas imprecisiones con pelota. En este campo te aprietan mucho y no hemos tenido tiempo para pensar", dijo el portero catalán a Esport3.
A nivel personal, Joan García dijo estar sintiéndose "muy cómodo".
"Las que me han llegado las he intentado parar, menos una que no he podido. Estamos para eso los porteros. Personalmente estoy contento con mi partido pero quería ganar. Teníamos pensado hacer pleno antes del parón por las selecciones pero es cierto que un inicio con tres partidos fuera es más complicado de lo normal", finalizó.