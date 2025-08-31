Liso, Mbappé y Buchanan siguen líderes

Liso y Buchanan no pudieron ganar sus partidos y Mbappé sí que festejó la victoria ante el Mallorca, encuentro en el que le fueron anulados dos tantos por fuera de juego, lo que cortó su racha, que extendió desde el final de la pasada campaña, a siete encuentros ligueros seguidos marcando.

El grupo de perseguidores, con dos dianas, se ha incrementado. Lamine Yamal abrió la victoria del Barcelona en Vallecas, Rafa Mir hizo lo propio para el Elche ante el Levante, el marfileño Pepé dio el empate al Villarreal en Vigo y el brasileño Vinicius Junior completó la remontada del Real Madrid.

Este cuarteto se añade a Ferran Torres (Barcelona) y Pere Milla (Espanyol) y lo convierte en un sexteto.

. Clasificación 3ª jornada (incluido el Celta-Betis adelantado de la 6ª jornada):

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- Con 3 goles: Liso (Getafe); Mbappé (FRA) (1p) (Real Madrid); Buchanan (CAN) (Villarreal)

- Con 2 goles: Ferran Torres y Lamine Yamal (1p) (Barcelona); Rafa Mir (Elche); Pere Milla (Espanyol); Vinicius (BRA) (Real Madrid); Pepé (CIV) (Villarreal).

- Con 1 gol: Toni Martínez, Tenaglia (ARG) y Carlos Vicente (1p) (Alavés); Nico Williams (1p), Sancet (1p), Maroan, Robert Navarro y Paredes (Athletic); Julián Alvarez (ARG), Sorloth (NOR) y Giuliano Simeone (ARG) (Atlético de Madrid); Raphinha (BRA) y Pedri (Barcelona); Ruibal, Lo Celso (ARG), Bartra y Bakambu (CGO) (Betis); Javi Rueda, Hugo Álvarez y Borja Iglesias (Celta); Germán Valera y Rodrigo Mendoza (Elche); Miguel Rubio, Puado (1p) y Carlos Romero (Espanyol); Uche (NGR) (Getafe); Joel Roca (Girona): Toljan (GER), Iván Romero y Morales (1p) (Levante); Mateu Morey y Muriqi (KOS) (Mallorca); Budimir (CRO) (Osasuna); Dendoncker (BEL) (Oviedo); De Frutos, Álvaro García, Isi (1p) y Fran Pérez (Rayo Vallecano); Güler (TUR) (Real Madrid); Take Kubo (JPN), Barrenetxea y Oskarsson (ISL) (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Alfon e Isaac (Sevilla); Diego López, Diakhaby (FRA), Danjuma (NED) y Hugo Duro (Valencia); Etta Eyong (CMR), Pape Gueye (SEN) y Rafa Marín (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic)