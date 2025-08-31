Los jugadores del Liverpool Wirtz y Konaté sólo sufrieron “calambres” ante el Arsenal

“Konaté piensa que es un calambre y no tengo ninguna razón para dudar de él, aunque a veces los jugadores hablan de calambres y luego hacemos un escaneo y es más que eso”, explicó en la rueda de prensa posterior al encuentro, según recoge la página web del club.

Y sobre Wirtz, señaló que “no fue una lesión”.

“Después de 85 minutos, no creo que supiera que podía tener calambres en tantos lugares diferentes y eso es lo que sucedió. Es una bienvenida a la Premier League y a jugar con esta intensidad”, expuso Slot.