Los jugadores del Liverpool Wirtz y Konaté sólo sufrieron “calambres” ante el Arsenal

Redacción deportes, 31 ago (EFE).- Florian Wirtz e Ibrahima Konaté, futbolistas del Liverpool, sólo sufre “calambres”, según explicó Arne Slot, su entrenador, aunque en el caso del central francés espera a las pruebas médicas para confirmarlo, tras ser reemplazados ambos por ese motivo en el encuentro de este domingo contra el Arsenal en Anfield.

Por EFE
31 de agosto de 2025 - 16:15
“Konaté piensa que es un calambre y no tengo ninguna razón para dudar de él, aunque a veces los jugadores hablan de calambres y luego hacemos un escaneo y es más que eso”, explicó en la rueda de prensa posterior al encuentro, según recoge la página web del club.

Y sobre Wirtz, señaló que “no fue una lesión”.

“Después de 85 minutos, no creo que supiera que podía tener calambres en tantos lugares diferentes y eso es lo que sucedió. Es una bienvenida a la Premier League y a jugar con esta intensidad”, expuso Slot.

