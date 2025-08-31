Nico González juega doce minutos ante el Génova

El extremo argentino ya fue suplente en la primera jornada ante el Parma, cuando apenas jugó los últimos 11 minutos de un partido encarrilado. En esta ocasión, disputó siete minutos más otros cinco de añadido.

Su salida del club juventino, en el que milita desde verano de 2024, se da prácticamente por cerrada en Italia, pues el club trabaja ya en su sustituto, el albanés Edon Zhegrova, del Lille.

Con la 'Juve', Nico González acumula un total de 27 partidos de la Serie A, en los que marcó 3 goles y dio 2 asistencias; dos de Copa Italia, en los que marcó y asistió una vez; seis de Liga de Campeones, con un gol y una asistencias; tres del Mundial de clubes y uno de Supercopa de Italia.

Antes fue durante tres temporadas la estrella del Fiorentina, entre 2021 y 2024, líder indiscutible de la mejor versión del equipo 'viola' en los últimos años, finalista de la Copa Italia y de la Liga Conferencia por partida doble.

