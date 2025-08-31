Paquetá escenifica su deseo de quedarse en el West Ham tras la oferta del Aston Villa

Redacción deportes, 31 ago (EFE).- El centrocampista brasileño Lucas Paquetá, autor del 0-2 de penalti en la victoria de su equipo, el West Ham, este domingo contra el Nottingham Forest, escenificó durante la celebración del tanto su deseo de permanecer en el club londinense, pese al interés en las últimas horas del Aston Villa, a un día del cierre del plazo de incorporaciones.