Fútbol Internacional

Pavard reemplaza a Saliba en la lista de Deschamps

Redacción deportes, 31 ago (EFE).- William Saliba, defensa internacional francés del Arsenal que se retiró lesionado a los cinco minutos del partido ante el Liverpool en Anfield, ha sido reemplazado en la convocatoria de Didier Deschamps, seleccionador de Francia, por Benjamin Pavard, del Inter Milán.

Por EFE
31 de agosto de 2025 - 18:20
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2323

Saliba, que fue reemplazado por el español Christian Mosquera, sintió una molestia en una pugna y abandonó el terreno de juego por su propio pie, pero no podrá estar este lunes en el centro nacional de fútbol de Clairefontaine con sus compañeros por un esguince de tobillo, según la Federación gala.

Esta domingo también se confirmó la citación de Hugo Ekitike, delantero del Liverpool, que fue convocado por primera vez a la selección absoluta de Francia para suplir al lesionado Rayan Cherki (Manchester City), para los encuentros clasificatorios para el Mundial de 2026 ante Ucrania (5 de septiembre fuera de casa) e Islandia (9 en París).

Enlace copiado