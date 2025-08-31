Pavard reemplaza a Saliba en la lista de Deschamps

Saliba, que fue reemplazado por el español Christian Mosquera, sintió una molestia en una pugna y abandonó el terreno de juego por su propio pie, pero no podrá estar este lunes en el centro nacional de fútbol de Clairefontaine con sus compañeros por un esguince de tobillo, según la Federación gala.

Esta domingo también se confirmó la citación de Hugo Ekitike, delantero del Liverpool, que fue convocado por primera vez a la selección absoluta de Francia para suplir al lesionado Rayan Cherki (Manchester City), para los encuentros clasificatorios para el Mundial de 2026 ante Ucrania (5 de septiembre fuera de casa) e Islandia (9 en París).