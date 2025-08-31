Racing y Sporting se quedan solos en la cima

El acierto de Asier Villalibre y el doblete de Iñigo Vicente sepultaron las ilusiones del cuadro ceutí, cuyo primer gol en la categoría, conseguido a la media hora por Rubén Díez al transformar un penalti, no le dio para poner en peligro el tercer triunfo del equipo de José Alberto López.

Mientras tanto, el Sporting volvió a pertrecharse en El Molinón-Enrique Castro 'Quini' y sacó un triunfo ajustado ante la Cultural Leonesa con un solitario tanto del francés Lucas Perrin a los 54 minutos.

El Valladolid del uruguayo Guillermo Almada vio frenada su marcha al ser incapaz de poder en Zorrilla con el Córdoba, que sacó el empate para sumar el primer punto de la temporada, lo que puede dar alas al cuadro de Iván Ania.

Queda el conjunto pucelano, que aún no ha encajado gol alguno, a dos puntos de la cabeza, igualado con el sorprendente Andorra, el Cádiz y el Málaga.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El equipo del Principado se impuso en su nuevo feudo del Nou Estadi de Encamp al Burgos por 2-1 con tantos del surcoreano Kim Min-su y de Marc Domenech, una diana del georgiano Iuri Tabatadze en la prolongación selló el triunfo del cuadro cadista ante el Albacete también por 2-1 y un gran disparo de Rafa Rodríguez firmó el 0-1 del Málaga en el estadio Gran Canaria ante la UD Las Palmas.

Uno de los aspirantes al ascenso, el Almería sigue invicto tras sacar un difícil empate en el Reale Arena ante el filial de la Real Sociedad (2-2) gracias a un tanto de Adrián Embarba en el tramo final pero ya tiene un déficit de cuatro puntos.

El Mirandés, que se quedó el año pasado a un paso de subir a Primera, consiguió la primera victoria a costa de un Granada que no levanta cabeza (1-2). Un tanto en los últimos minutos del uruguayo Gonzalo Petit desequilibró definitivamente un partido que el equipo de José Rojo 'Pacheta' había conseguido igualar tras encajar el primer tanto en un penalti que transformó Carlos Fernández y que significó además la expulsión del local Pepe Haro.