Rayan Cherky, dos meses de baja

Cherky sufrió un desgarro en esta semana y no pudo ser convocado para el choque ante el Brentford, en el Amex Stadium, donde el Manchester City perdió por segunda jornada consecutiva.

"Rayan estará dos meses fuera de los terrenos de juego", anunció Guardiola que no pudo contar con uno de los refuerzos de su plantilla llegados para esta temporada.

Cherky, citado por Didier Deschamps para la selección, fue sustituido por el jugador del Liverpool Hugo Ekitike, citado por primera vez para el combinado 'bleu' que jugará contra Ucrania e Islandia compromisos de clasificación para el Mundial 2026.