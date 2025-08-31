Rodri: "No soy Messi"

El Balón de Oro, que jugó de titular con Pep Guardiola por primera vez desde septiembre del 2024, pidió tiempo para recuperar su mejor nivel después de casi un año de baja por lesión.

"No soy Messi. No voy a volver y hacer que el equipo gane una y otra vez. Esto es un trabajo colectivo. Cuando ganamos, ganamos todos. Cuando se ganaba, necesitaba a todos los compañeros. Es una cuestión de todos", dijo tras el encuentro Rodri que jugó el partido completo.

"Tengo que recuperarme y alcanzar mi mejor nivel. Por volver no vamos a ganar. Esto es un deporte colectivo y espero que tras el parón estemos mucho mejor", añadió el centrocampista español.

Nos falta algo, esa es la realidad. Con los cambios y los nuevos jugadores, es difícil, pero estas no son excusas. “Aprovechemos el descanso para despejar la mente y volver más fuertes”

Para Rodri el equipo no está en su mejor nivel. "Esta es nuestra realidad. no estamos al nivel", dijo. "Necesitamos mirarnos a nosotros mismos para recuperar el nivel de antes".

"Algunos de los errores que cometemos son errores de niños, no te concentras ni prestas atención".