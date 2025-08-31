Taremi, al Olympiacos griego

"El Inter de Milán anuncia el traspaso definitivo de Mehdi Taremi al Olympiacos", informó el club italiano.

El Inter, tras la marcha de Simone Inzaghi y comienzo de la pretemporada, a la que el iraní se sumó mucho más tarde que sus compañeros, apartó al delantero y dejó clara su intención de traspasarlo.

Taremi, cuya duración de contrato con los griegos no se ha especificado -aunque apunta a haber firmado hasta 2027-, se quedó bloqueado en Irán el pasado 15 de junio, después de haber jugado dos partidos con la selección iraní en los que marcó un gol y dio una asistencia ante Corea del Norte.

Las condiciones para su viaje a Estados Unidos, lugar en el se celebró el Mundial de clubes, no eran seguras y, por tanto, no pudo disputar el novedoso torneo.

Desde entonces, 79 días transcurrieron hasta que volvió a Italia. No estuvo presente, por tanto, en ninguno de los amistosos de pretemporada ante el Mónaco, el Monza y el Olympiacos.

Suplente desde su llegada a Milán, jugó por última vez con la camiseta interista en la final de la Liga de Campeones ante el PSG (5-0) perdida en Múnich, y con la llegada del rumano Cristian Chivu como nuevo técnico no cuenta con hueco en la plantilla.

Taremi llegó a Milán como agente libre desde el Oporto en 2024 y firmó un contrato hasta 2027, pero después de tan solo una temporada en la que marcó tres goles en todas las competiciones el Inter decidió prescindir de sus servicios.