Tsimikas, cedido al Roma

"El AS Roma se complace en anunciar el fichaje de Kostas Tsimikas procedente del Liverpool. El acuerdo con el club inglés es de carácter temporal", informó el club romano.

El lateral zurdo, que puede hacer las veces de extremo, es el octavo refuerzo del equipo del italiano Gian Piero Gasperini después de Jan Ziolkowski, Leon Bailey, Daniele Ghilardi, Devis Vásquez, Wesley, Evan Ferguson y Neil El Aynaoui.

Nacido en Tesalónica en 1996, dio sus primeros pasos profesionales en el Olympiacos. Después, pasó por el Esbjer danés, por el Willem neerlandés y, desde 2020, por el Liverpool, donde jugó un total de 115 partidos en todas las competiciones y ganó una Premier League, una FA Cup, dos Copas de la Liga y una Community Shield.

Tsimikas, internacional griego en 41 partidos, será el número 12.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy